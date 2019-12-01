Refuerza SCOP mantenimiento vial en carreteras y periférico de Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- En seguimiento al programa de mantenimiento y conservación de infraestructura multianual, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) trabaja en el periférico de Morelia y tramos carreteros del estado, informó el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez.

Explicó que, en el circuito periférico de Morelia, la SCOP ejecutó trabajos de fresado de la superficie existente y el tendido de nueva carpeta asfáltica de alto desempeño en 830 metros lineales sobre la curva de Casa Michoacán, donde ahora labora en el señalamiento horizontal, además destacó que ya se atendieron seis kilómetros en ambos lados en el sector norte entre la San Rafael y el distribuidor vial rumbo a Charo.

Asimismo, comentó que la dependencia estatal monitorea los 26 kilómetros lineales de longitud total del libramiento de la capital michoacana, para detectar y corregir de inmediato cualquier deficiencia en las rejillas de drenaje pluvial y la formación de baches, así como limpieza de cunetas, deshierbe y balizamiento.

Simultáneamente, en el bulevar Martí Mercado de La Piedad hace labores de jardinería en la plaza cívica y sobre el eje del camellón, así como el desazolve de la boca de tormenta. Mientras que, en el libramiento de Zamora, trabaja en el bacheo superficial aislado.

El secretario abundó que, en el tramo carretero Cuitzeo-Puruándiro-Zináparo, se efectúa el deshierbe del derecho de vía, el suministro de pintura para topes y el señalamiento horizontal. En tanto, también se realiza atención cunetas en el camino Epitacio Huerta-Tlalpujahua, localizado en el oriente del estado, y en el tramo Jacona-Peribán se labora en el riego de sello y bacheo superficial aislado.

Zarazúa Sánchez detalló que también se atienden tres tramos carreteros de la región Purépecha: Peribán-Buenavista, Uruapan-Copetiro y Capácuaro-Peribán, mediante la limpieza de obras de drenaje y deshierbe del derecho de vía, sellado de grietas, bacheo superficial y profundo de la superficie de rodadura, tendido de carpeta asfáltica en caliente y de capa de riego de sello premezclado y reforzado. Además de la limpieza del pavimento y acotamientos, pintura de guarniciones y de rayas en carriles, reposición de vialetas, indicadores de alineamiento, señalamiento vertical bajo y de defensas metálicas.