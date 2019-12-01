Refuerza Humberto Jiménez acciones a favor de la seguridad, desarrollo y bienestar de las mujeres en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 20:08:18

Los Reyes, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer una cultura de respeto, igualdad y no violencia contra las mujeres, el Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó el mensaje conmemorativo por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y anunció que se administración continúa fortaleciendo y los programas de atención a las niñas y mujeres.

El alcalde destacó que, a lo largo de su administración, se han impulsado diversas acciones, programas y apoyos orientados al crecimiento, bienestar y desarrollo integral de las mujeres reyenses.

Dichos esfuerzos buscan no solo acompañar a quienes enfrentan situaciones de riesgo, sino también generar oportunidades que fortalezcan su autonomía y participación en la vida comunitaria.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Evangelina Solís, el presidente resaltó que desde esta institución se promueven múltiples programas de apoyo, atención psicológica, asesoría jurídica, fortalecimiento familiar y capacitación para el desarrollo personal y económico de las mujeres.

Asimismo, reconoció el trabajo constante de la Dirección de Atención a Mujeres, que mantiene acciones permanentes para prevenir y combatir la violencia, además de brindar acompañamiento con perspectiva de género.

En su mensaje, Humberto Jiménez hizo un llamado sincero a la reflexión y al respeto hacia cada mujer del municipio, reafirmando que en Los Reyes se trabaja todos los días por construir un entorno donde ninguna mujer viva con miedo y donde todas puedan caminar con libertad, dignidad y esperanza.