Refuerza gobernador de Querétaro lazos de cooperación con el FBI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 11:59:06

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con el agregado policial y el subagregado policial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en México, Tenoch Aguilar y Aaron Mulroy, a fin de reforzar el intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la agencia de seguridad de los Estados Unidos.

Este encuentro de trabajo, realizado en Casa de la Corregidora, contó con la participación del secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.

En el que se dio seguimiento a una agenda de trabajo conjunto para continuar con la profesionalización y capacitación del personal encargado de la seguridad en Querétaro.