Refuerza Bedolla capacidad operativa de la Guardia Civil con 40 nuevas patrullas

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- Para reforzar la capacidad operativa de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y consolidar las acciones de preservación del orden, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega de 40 patrullas Ford Police Interceptor equipadas con tecnología de última generación, las cuales serán desplegadas de manera estratégica para garantizar la paz y seguridad de la población.

Durante el evento, el mandatario estatal detalló que contar con equipamiento y tecnología facilita de manera sustancial la labor diaria de los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil, destacando la relevancia de estas nuevas unidades para fortalecer el despliegue de las fuerzas de seguridad a lo largo del estado.

En su intervención, Ramírez Bedolla subrayó que, gracias al avance en la estrategia de seguridad y a la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad Nacional, Michoacán ha logrado reducir en un 74 por ciento la incidencia del homicidio doloso durante la presente administración.

Asimismo, reiteró que la visión central del Gobierno del Estado es brindar al personal de mejores herramientas para que desempeñen sus funciones con mayor eficacia y respaldo institucional.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, enfatizó que cada vehículo que se incorpora a las filas de la Guardia Civil representa una oportunidad renovada de respuesta operativa, una presencia que transmite confianza a la ciudadanía y una herramienta fundamental para proteger a las familias de la entidad.

El acto contó con la presencia de Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Laura Elena Alanís, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán; César Erwin Sánchez Coria, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; e Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, además de diversas autoridades estatales y personal operativo de la corporación.