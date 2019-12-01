Refrenda SEDIF y sector privado su compromiso con la protección y bienestar de las NNA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 13:39:07

Querétaro, Querétaro, 27 de febrero del 2026.- Un total de 15 niñas, niños y adolescentes del Centro de Asistencia Social “Carmelita Ballesteros”, fueron invitados a las instalaciones de la empresa Mima Sodas S.A. de C.V., donde conocieron el proceso de elaboración de la bebida Búho.

Visita que se llevó a cabo con el objetivo de ampliar el compromiso en la protección y bienestar de las NNA, así como extender la visión infantil sobre el mundo laboral.

El procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, Manuel Hernández Rodríguez, comentó que para este recorrido se contó con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, además que se contribuye a despertar el interés por aprender, motivando a los infantes a tener un crecimiento personal y fortalecer su proceso para una vida independiente.

Recordó que con anterioridad se visitó también la empresa MABE para conocer de cerca su funcionamiento.