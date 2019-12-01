Refrenda Reyes Galindo compromiso con la salud pública en Múgica 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 17:00:27

Múgica, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- En el marco del 23 Aniversario del Hospital Integral de Nueva Italia este fin de semana, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, reconoció el trabajo de las autoridades y de todo el personal que ahí labora, quienes día con día sostienen la salud pública en la región de Tierra Caliente.

El líder de la bancada petista, afirmó que "la salud pública no es un concepto abstracto, sino que se construye diariamente sobre tres pilares fundamentales que desde el Congreso está comprometido a sostener y fortalecer".

Tales como dervicios básicos de calidad y oportunos, material, equipamiento e insumos suficientes, y por supuesto el lado humano a través del personal de salud.

Reyes Galindo destacó que, si bien el camino aún es largo y los desafíos no se resuelven de la noche a la mañana, el avance en materia de salud es claro y constante.

"Sigamos uniendo esfuerzos por un Hospital más fuerte, más equipado y con un sentido social y humano. Saben que cuentan con un servidor para seguir avanzando juntas y juntos", expresó ante las y los mugiquenses.

Asimismo, Reyes Galindo reiteró que desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se seguirá impulsando la gestión para el fortalecimiento del sistema de salud en Michoacán, con hospitales dignos para las y los michoacanos.