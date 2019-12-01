Refrenda Centro de Atención y Protección al Turista de Querétaro estándares de calidad con la recertificación ISO

Querétaro, Querétaro, 5 de enero del 2026.- El Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, obtuvo por cuarto año consecutivo la recertificación bajo la norma internacional ISO 9001:2015, lo que acredita el cumplimiento de estándares en los procesos de atención, orientación, canalización y seguimiento a turistas y visitantes en la entidad.

A decir de la Coordinadora General del CAPTA, Juliette María Rojo Hernández, esta recertificación valida el sistema de gestión de calidad del CAPTA, enfocado en la mejora continua de los servicios que se brindan a turistas nacionales e internacionales, así como en la coordinación con instancias de seguridad, protección civil y dependencias municipales, estatales y federales.

“La recertificación ISO 9001:2015 representa un compromiso permanente con la mejora de nuestros procesos y con la atención que brindamos a quienes visitan Querétaro. En el CAPTA trabajamos para ofrecer un servicio ordenado, confiable y enfocado en las necesidades del turista, en coordinación con las distintas instancias del estado”, señaló.

El CAPTA, agregó, coloca a Querétaro como uno de los pocos destinos con un organismo de este tipo, que opera como un punto estratégico de atención para quienes visitan Querétaro, ofreciendo acompañamiento, información turística, apoyo ante eventualidades y canalización a las autoridades correspondientes, con el objetivo de fortalecer la experiencia del visitante durante su estancia en el estado.

Dicho proceso de recertificación forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Turismo para fortalecer la confianza, la eficiencia institucional y la calidad en la prestación de servicios turísticos, alineados a estándares internacionales.

Con esta recertificación, se refrenda su compromiso con la profesionalización de los servicios turísticos y con la consolidación de un destino que prioriza la atención, la seguridad y la calidad en la experiencia del visitante.