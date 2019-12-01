Refrenda Alfonso Martínez, respeto a la libertad de expresión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 18:23:31

Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2025.- En un diálogo claro, franco y directo, el Presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrendó su respeto a la libertad de expresión y su compromiso irrevocable con la transparencia y la rendición de cuentas.

Ante comunicadores de diferentes regiones del estado, el alcalde capitalino resaltó que Morelia ocupa el primer lugar en el Programa Basado en Resultados (PbR) reconocimiento del Gobierno federal y donde Morelia ocupa la primera posición entre más de 2 mil municipios.

Alfonso Martínez, recibió en Morelia a un grupo de periodistas a quienes invitó a disfrutar de la ciudad de las canteras rosas, caminar sus calles y vivirla. "Yo puedo hablar mucho de Morelia pero nada mejor que ustedes la disfruten", destacó ante los asistentes reunidos en el Centro Administrativo de Morelia.

Alfonso Martínez, se refirió principalmente a los atractivos de Morelia, sus festejos, su oferta y conectividad, sin embargo no eludió temas de índole político. En este tenor destacó que los ciudadanos están por encima de los partidos políticos. Los partidos son una vía pero son los ciudadanos los que tienen la última palabra.

El Alcalde agregó que a pesar de la influencia que tienen las redes sociales en la actualidad, los medios de comunicación son necesarios para garantizar, a través de ellos, la libertad de expresión.

Alfonso Martínez, quien ha sido diputado en 3 ocasiones y 3 veces alcalde de Morelia, sostuvo que en la administración pública se debe tener vocación de servicio y entregar resultados.