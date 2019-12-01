Reforzarán seguridad federal para empresa afectada por quema de vehículos y los trabajos con Jumapa continuarán: Juan Miguel Ramírez

Reforzarán seguridad federal para empresa afectada por quema de vehículos y los trabajos con Jumapa continuarán: Juan Miguel Ramírez
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 20:31:56
Celaya, Guanajuato, a 17 de noviembre de 2025.- Tras el incendio intencional de dos unidades pertenecientes a una empresa contratista de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa), el alcalde Juan Miguel Ramírez informó que se solicitará el apoyo de fuerzas federales y estatales para reforzar la seguridad en las zonas donde la compañía desarrolla obra pública, a fin de garantizar la continuidad de los trabajos.

El presidente municipal confirmó que, pese al ataque registrado el viernes pasado, la empresa decidió mantener sus operaciones y continuar con los proyectos asignados por Jumapa. Ante esta determinación, dijo, el municipio pidió a la Fuerza de Tarea Celaya aumentar los rondines de vigilancia, ya que la corporación local no cuenta con el número suficiente de elementos para cubrir todas las áreas de intervención.

“Lo que me informa la dirección de Jumapa es que siguen ellos participando, siguen trabajando. Nosotros hemos pedido apoyo a la Fuerza de Tarea Celaya porque no tenemos policías suficientes para dar rondines, pero ellos ya se comprometieron en aumentarlos. No será uno que otro, sino constantes. La obra sigue; las obras siguen. No se detienen”, declaró el alcalde.

Ramírez subrayó que las acciones de infraestructura hidráulica continuarán conforme a lo programado y que el objetivo principal es generar condiciones de seguridad para que las cuadrillas puedan desempeñar sus labores sin riesgo. Añadió que la coordinación con autoridades federales permitirá fortalecer la protección de trabajadores y equipos, evitando que incidentes como el ocurrido afecten el desarrollo de las obras.

Noventa Grados
