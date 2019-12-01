Reforzarán operativos de seguridad durante fiestas decembrinas en Corregidora: Josué Guerrero 

Corregidora, Querétaro, a 19 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala informó que como parte de las acciones que se tienen preparadas por el temporada y fiestas decembrinas, se reforzarán los operativos en materia de seguridad, principalmente el alcoholímetro con la intención de inhibir accidentes ocasionados por el consumo excesivo de alcohol.

Reconoció que este operativo se realiza de forma permanente en la demarcación, pero durante esta temporada se incrementan los puntos de revisión y actuación.

“Estamos elaborando en este momento la estrategia que implementaremos en puntos de revisión de alcoholimetría en diversas vialidades a lo largo del municipio, con el fin de prevenir, lamentablemente los incidentes que aún ocurren cuando individuos bajo la influencia del alcohol se ponen al volante”, dijo.

Expresó que no se permitirá ni tolerará el consumo de alcohol ni cualquiera tipo de enervante en vía pública, ya que esta situación representa un riesgo de seguridad y salud pública.

“No vamos a ser tolerantes, y lo he manifestado desde el inicio, con respecto al consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancia en la vía pública, ya que dicha conducta está estrictamente prohibida; no somos tolerantes ni lo seremos con respecto al consumo de alcohol u otras sustancias en la vía pública, y vamos a ser muy estrictos con los controles y los puntos de prevención de alcohol y drogas”.

Enfatizó que las sanciones por violar la ley, en cuanto al consumo de bebidos y sustancias en vía pública van desde arrestos en Juzgados Cívicos, multas económicas y trabajos en favor de la comunidad.