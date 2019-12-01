Aumenta número de víctimas mortales por explosión de pirotecnia en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 14:50:39

Pesquería, Nuevo León, a 29 de noviembre 2025.- La cifra de víctimas mortales ocasionadas por una explosión de pirotecnia en el municipio de Pesquería, Nuevo León, aumentó a tres muertos y seis personas heridas, de acuerdo con información de las autoridades estatales.

En ese sentido, Protección Civil de Nuevo León (PCNL) precisó que dos personas fallecieron en el sitio y una tercera, identificada como Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años, falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Por otra parte, los Lesionados fueron identificados como Ana Elizaberth Rodríguez, de 39 años; Jaime Martínez Ramírez, de 29 años; Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez, de un año y seis meses; Dayra Jimena García Zapata, de 15 años; Luka Azael Delgado Rodríguez, de 3 años, y Krisna Alizee Delgado Rodríguez, de 16 años.

La noche del pasado 28 de noviembre se reportó un incendio en un domicilio de la colonia Olmos, en Pesquería, el cual se extendió a otras viviendas.

El siniestro dejó un saldo de dos casas totalmente colapsadas, otras dos parcialmente colapsadas y afectaciones parciales en otras 44, puntualizó PCNL.