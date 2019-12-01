Aumenta número de víctimas mortales por explosión de pirotecnia en Nuevo León

Aumenta número de víctimas mortales por explosión de pirotecnia en Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 14:50:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pesquería, Nuevo León, a 29 de noviembre 2025.- La cifra de víctimas mortales ocasionadas por una explosión de pirotecnia en el municipio de Pesquería, Nuevo León, aumentó a tres muertos y seis personas heridas, de acuerdo con información de las autoridades estatales.

En ese sentido, Protección Civil de Nuevo León (PCNL) precisó que dos personas fallecieron en el sitio y una tercera, identificada como Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años, falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Por otra parte, los Lesionados fueron identificados como Ana Elizaberth Rodríguez, de 39 años; Jaime Martínez Ramírez, de 29 años; Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez, de un año y seis meses; Dayra Jimena García Zapata, de 15 años; Luka Azael Delgado Rodríguez, de 3 años, y Krisna Alizee Delgado Rodríguez, de 16 años.

La noche del pasado 28 de noviembre se reportó un incendio en un domicilio de la colonia Olmos, en Pesquería, el cual se extendió a otras viviendas.

El siniestro dejó un saldo de dos casas totalmente colapsadas, otras dos parcialmente colapsadas y afectaciones parciales en otras 44, puntualizó PCNL.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumenta número de víctimas mortales por explosión de pirotecnia en Nuevo León
Policía de Morelia intensificará alcoholímetros y mantendrá vigilancia permanente en Zonas Bancarias por temporada de aguinaldos
Comisionado de Seguridad de Morelia confirma operativos semanales contra arrancones; detectan consumo de alcohol, no apuestas
Ultiman a jovencito en calles de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Entre polémica y decepción: se desmorona la promesa de cambio prometida por la alcaldesa de Irimbo, Michoacán 
Trump declara cierre del espacio aéreo sobre Venezuela; advierte a aerolíneas, pilotos y criminales
Chocan camionetas del servicio público en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay tres muertos y varios heridos
Frente frío 16 continuará afectando con lluvias y chubascos y heladas en gran parte del país
Comentarios