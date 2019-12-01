Comisionado de Seguridad de Morelia confirma operativos semanales contra arrancones; detectan consumo de alcohol, no apuestas

Comisionado de Seguridad de Morelia confirma operativos semanales contra arrancones; detectan consumo de alcohol, no apuestas
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 12:13:34
Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad de Morelia, informó sobre la intensificación de operativos destinados a desactivar concentraciones masivas de motocicletas y automóviles que buscan realizar arrancones en la capital michoacana.

El Comisionado señaló que estos dispositivos de seguridad se activan de manera constante en respuesta a convocatorias detectadas en redes sociales, y que la acción operativa se mantiene diaria.

Las zonas utilizadas 
frecuentemente para estas prácticas son Altozano y el corredor de salida Charo hacia Ciudad Salud, utilizadas .

 En dichos espacios, las autoridades han detectado consumo de alcohol entre los participantes, aunque hasta el momento no se ha encontrado evidencia de apuestas o tráfico de dinero ilegal.

Alarcón Olmedo enfatizó que estas acciones responden al clamor ciudadano por poner orden en las colonias y vialidades ante el riesgo que representan estas prácticas para la seguridad pública.

