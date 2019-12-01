Hallan cadáver dentro de un tambo en Uruapan, Michoacán 

Hallan cadáver dentro de un tambo en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 16:27:07
Uruapan, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.-  Dentro de un tambo de plástico fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, hecha registrados en el Camino Real a Santa Catarina.

Al relicto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se encontraba un tambor de plástico y dentro el cuerpo sin vida de una mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual estaba dentro de in tambo de plástico y presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

