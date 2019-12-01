Frente frío 16 continuará afectando con lluvias y chubascos y heladas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 08:19:31

Ciudad de México, a 29 de noviembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), informó que una masa de aire polar, asociada al frente frío número 16, mantendrá un ambiente muy frío a gélido y posibles heladas al amanecer en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además, se prevé que canales de baja presión sobre el centro y sureste de México, en interacción con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para hoy 29 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Estado de México, Tamaulipas y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas).

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 29 de noviembre de 2025: