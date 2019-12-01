Policía de Morelia intensificará alcoholímetros y mantendrá vigilancia permanente en Zonas Bancarias por temporada de aguinaldos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 13:55:31

Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- A partir del primer fin de semana de diciembre, se intensificarán los alcoholimetros en toda la ciudad, confirmó Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado de Seguridad de Morelia.

" Van a estar como cada todos los días desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero", especifico Alarcón Olmedo.

El mando policial también anunció un refuerzo de operativos para la temporada decembrina, destacando medidas específicas en zonas bancarias para prevenir robos a cuentahabientes y sucursales, especialmente con la llegada de los aguinaldos.

Apuntó que se continuará impulsando el servicio de acompañamiento bancario para ciudadanos y empresas que realicen transacciones importantes, buscando reducir la incidencia delictiva.

"Sí lo solicitan...sobre todo las semanas de quincena, durante todos los días prácticamente de esa semana, solicitan alrededor de cinco o seis acompañamientos diarios, algunos ya lo hacen de forma periódica, algunos de sus usuarios, y nosotros pues tenemos toda la disposición de continuar con este servicio con el propósito de reducir y disminuir y erradicar incluso la incidencia delictiva que tenga que ver con el robo", explicó.