Policía de Morelia intensificará alcoholímetros y mantendrá vigilancia permanente en Zonas Bancarias por temporada de aguinaldos

Policía de Morelia intensificará alcoholímetros y mantendrá vigilancia permanente en Zonas Bancarias por temporada de aguinaldos
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 13:55:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- A partir del primer fin de semana de diciembre, se intensificarán los alcoholimetros en toda la ciudad, confirmó Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado de Seguridad de Morelia.

" Van a estar como cada todos los días desde el 12 de diciembre  hasta el 6 de enero", especifico Alarcón Olmedo.

El mando policial también anunció un refuerzo de operativos para la temporada decembrina, destacando medidas específicas en zonas bancarias para prevenir robos a cuentahabientes y sucursales, especialmente con la llegada de los aguinaldos.

Apuntó  que se continuará impulsando el servicio de acompañamiento bancario  para ciudadanos y empresas que realicen transacciones importantes, buscando reducir la incidencia delictiva.

"Sí lo solicitan...sobre todo las semanas de quincena, durante todos los días prácticamente de esa semana, solicitan alrededor de cinco o seis acompañamientos diarios, algunos ya lo hacen de forma periódica, algunos de sus usuarios, y nosotros pues tenemos toda la disposición de continuar con este servicio con el propósito de reducir y disminuir y erradicar incluso la incidencia delictiva que tenga que ver con el robo", explicó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumenta número de víctimas mortales por explosión de pirotecnia en Nuevo León
Policía de Morelia intensificará alcoholímetros y mantendrá vigilancia permanente en Zonas Bancarias por temporada de aguinaldos
Comisionado de Seguridad de Morelia confirma operativos semanales contra arrancones; detectan consumo de alcohol, no apuestas
Ultiman a jovencito en calles de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Entre polémica y decepción: se desmorona la promesa de cambio prometida por la alcaldesa de Irimbo, Michoacán 
Trump declara cierre del espacio aéreo sobre Venezuela; advierte a aerolíneas, pilotos y criminales
Chocan camionetas del servicio público en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay tres muertos y varios heridos
Frente frío 16 continuará afectando con lluvias y chubascos y heladas en gran parte del país
Comentarios