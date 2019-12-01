Trump declara cierre del espacio aéreo sobre Venezuela; advierte a aerolíneas, pilotos y criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 12:49:21

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó en redes sociales que el espacio aéreo venezolano “está cerrado por completo”, en un mensaje dirigido a las aerolíneas, pilotos y criminales.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que EL ESPACIO AÉREO SOBRE Y LOS ALREDEDORES DE VENEZUELA ESTÁ CERRADO POR COMPLETO. ¡Gracias por tu atención a este asunto!”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

El anuncio del líder republicano llega tras una escalada de tensiones verbales con el gobierno de Nicolás Maduro y en paralelo a una postura más agresiva de Washington frente al país caribeño.

Cabe recordar que días atrás, la Administración trumpista lanzó una advertencia a las empresas de transporte aéreo para que analizaran los riesgos en sus vuelos hacia Caracas, por la cual al menos seis aerolíneas cancelaron sus viajes durante semanas.

Es de mencionar que los expertos analizan la legalidad de la decisión del presidente Trump, ya que, el derecho internacional marca que, “cada Estado tiene soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo encima de su territorio”, de acuerdo con el Convenio de Chicago de 1944, que es la base del sistema de aviación civil global.