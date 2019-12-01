Chocan camionetas del servicio público en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay tres muertos y varios heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 09:34:33

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 29 de noviembre 2025.- Un saldo de tres personas muertas y varias heridas fue el que dejó el choque entre dos camionetas del servicios público, hechos registrados en Puerto Nuevo en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados sobre el choque de dos camionetas del servicio público.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municpal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a varias personas que estaban heridas además de conformar la muerte de tres individuos.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE quienes tomaron conocimiento de los hechos.