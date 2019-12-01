Chocan camionetas del servicio público en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay tres muertos y varios heridos

Chocan camionetas del servicio público en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay tres muertos y varios heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 09:34:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 29 de noviembre 2025.- Un saldo de tres personas muertas y varias heridas fue el que dejó el choque entre dos camionetas del servicios público, hechos registrados en Puerto Nuevo en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados sobre el choque de dos camionetas del servicio público.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municpal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a varias personas que estaban heridas además de conformar la muerte de tres individuos.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Chocan camionetas del servicio público en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay tres muertos y varios heridos
Choque en la Siglo XXI deja un muerto y tres heridos
Ingresa a prisión presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Nombran a nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal
Más información de la categoria
Chocan camionetas del servicio público en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay tres muertos y varios heridos
Frente frío 16 continuará afectando con lluvias y chubascos y heladas en gran parte del país
Ingresa a prisión presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Explosión por pirotecnia cobra la vida de una persona en Pesquería, Nuevo León; hay al menos 3 lesionados y varias casas afectadas
Comentarios