Reformas al Poder Judicial generan inestabilidad en aprendizaje de estudiantes, asegura Guillermo Vega

Querétaro, Querétaro, a 26 de febrero de 2025.- Los cambios y reformas propuestas al Poder Judicial de la Federación generen inestabilidad en el aprendizaje de los estudiantes afirmó, Guillermo Vega Guerrero, presidente de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales, en el Congreso Local.



“Hay una preocupación entre los estudiantes porque están viviendo muchos cambios, muchas reformas al Poder Judicial y los planes de estudio están cambiando y eso genera una estabilidad en el aprendizaje y solides de las escuelas.



Por ello, dijo, es necesario hacer una reforma constitucional judicial del estado de largo alcance y no por dos o tres años. “La sociedad académica jurídica nos dice ‘no hagan nada a prisa, hagan un estudio profundo’ no se trata de patear el bote a dos o tres años, pero nada a prisa”.



Durante el encuentro en el que participaron 11 ponentes entre ellos rectores, coordinadores de área, directores de carrera, profesorado y alumnos de diferentes universidades públicas y privadas, Vega Guerrero destacó que esta reforma es un gran reto en donde no hay cabida a improvisaciones.

Destacó que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tendrá que presentar su propuesta de reforma antes del 14 de marzo por lo que podrían ingresarla a más tardar el 7 de marzo.



“Ya tenemos una iniciativa preparada, pero no la hemos presentado porque estamos esperando a terminar los foros y mientras escuchaba a los ponentes me di cuenta de que podemos presentar un mejor producto porque me di cuenta que nuestra propuesta se estaba quedando corta, así que esperaremos a realizar los foros con las barras, colegios y asociaciones para presentar una mejor iniciativa”.



Afirmó que habrá muchos puntos en los que se coincida con la propuesta de Morena, pero habrá otros en los que no. “En virtud de la votación calificada que se requiere de 17 votos o más, esta iniciativa ya debe venir con las instrucciones y letras chiquitas para que la reforma constitucional que se apruebe ya venga aparejada con los artículos transitorios de la Constitución acerca de las reglas para los participantes; no dejaremos para reformas de leyes secundarias, procesos o requisitos, sino que todo venga en le reforma porque ahí es donde vamos a garantizar el mayor acuerdo de los partidos políticos”.



Esto, aclaró, poque lo secundario no requiere de mayoría calificada, sino simple y dejar libre la tentación de juntarse unos grupos políticos con otros para modificar los procesos de la reforma judicial es peligro par Querétaro. “Buscamos que las letras chiquitas vengan desde la reforma Constitucional porque participan los municipios y no hay mejor manera para legitimar que esta reforma venga desde la Constitución”.