Reforma laboral fortalece derechos sin afectar a pequeñas empresas: Hugo Rangel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 14:35:49

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero del 2026.- En el marco de la discusión y aprobación de la minuta que reforma el artículo 123 constitucional en materia de derechos laborales, el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, fijó postura en el pleno y calificó la medida como un avance histórico largamente postergado por decisiones políticas del pasado.

Señaló que desde la década de los ochenta existían condiciones económicas suficientes para reducir la jornada laboral sin afectar la productividad nacional.

Rangel recordó que desde hace décadas, diversos economistas han advertido que el desarrollo de las fuerzas productivas permitía que un trabajador reprodujera el valor necesario para su sostenimiento en una fracción menor a las ocho horas tradicionales. Sin embargo, explicó que el dogma neoliberal impuso la idea de que reducir la jornada encarecería la fuerza de trabajo y restaría competitividad al país, apostando durante décadas por la contención salarial y la precarización como estrategia de inserción en el mercado global.

El legislador subrayó que la implementación gradual de la reforma responde a una lógica de responsabilidad económica y social. “Las transformaciones estructurales requieren periodos de maduración”, sostuvo, al precisar que ninguna norma puede imponerse desconociendo las condiciones reales de operación de las empresas. Indicó que el proceso paulatino permitirá a los sectores productivos realizar los ajustes internos necesarios sin afectar el empleo ni la estabilidad económica.

Finalmente, advirtió que México cuenta con una economía predominantemente terciaria, donde pequeñas unidades económicas familiares, restaurantes, comercios, servicios y turismo, generan una parte sustancial del empleo. En ese sentido, afirmó que establecer esquemas rígidos e inmediatos podría impactar negativamente a estos negocios.

“Esta reforma representa el mejor escenario posible: fortalece las conquistas laborales sin frenar el crecimiento ni castigar a las pequeñas empresas”, concluyó.