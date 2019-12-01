Reforma Laboral avanza en Comisiones del Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 07:13:30

Ciudad de México, a 11 de febrero 2026.- Las Comisión Unidas de Puntos Constitucionales, la de Trabajo y Previsión Social; y la de Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobaron de manera unánime la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Los legisladores que integran dichos grupos discutieron la reforma al artículo 123 de la Constitución Mexicana.

Cabe señalar que, tras su aprobación, se prevé que se lleve a cabo su discusión en el Pleno de la Cámara Alta el día 11 de febrero.

La propuesta de reforma plantea modificaciones a la Constitución para establecer una reducción progresiva de la jornada laboral desde las 48 a las 40 horas semanales.

No obstante, la iniciativa actual mantiene el derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo con goce de sueldo íntegro.

De igual forma, se contemplan ajustes para estipular que el trabajo extraordinario no supere las 12 horas semanales.