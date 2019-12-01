Luis Donaldo Colosio pide a Sheinbaum indulto para Mario Aburto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 07:57:34

Ciudad de México, 24 de marzo del 2026.- A 32 años del asesinato de su padre, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La petición fue hecha durante una entrevista en el programa Café Milenio, donde el legislador habló sobre el futuro político de su partido y el magnicidio ocurrido en 1994 en Lomas Taurinas.

Colosio Riojas dijo estar cansado de que el caso se utilice con fines políticos cada sexenio y pidió que se deje de “manosear” el tema.

El senador planteó que el Ejecutivo federal podría otorgar el indulto a Aburto e incluso permitir que viva fuera del país, con el objetivo de cerrar el capítulo y permitir que México avance hacia un proceso de sanación.

También señaló que el gobierno debería concentrarse en atender los casos de violencia actuales y en brindar justicia a víctimas recientes, en lugar de seguir centrando el debate en el magnicidio de su padre.