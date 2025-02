Reforma judicial conviene: magistrada

Querétaro, Querétaro, a 5 de febrero de 2025.- Jazmín Esquivel Mossa, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que la reforma judicial viene y conviene.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que son la única instancia que pueda ver todo lo del proceso electoral del Poder Judicial; ya en este momento si la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que es quien va a llevar a cabo la elección”.

Recordó que el Senado de la República ya realizó la insaculación para determinar las candidaturas del Poder Judicial de la Federación y ya se sabe quiénes son las personas que van a pasar a la boleta electoral.

“También ya se establecieron los periodos de las campañas para abril y mayo y la elección se realizará sí o sí el domingo primero de junio; ya no hay manera de que esto se detenga por más intentos que se hicieron en el pasado”.

Aseguró que es fundamental la participación de todas las y los mexicanos en este proceso que se está llevando a cabo y que se está implementando por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es importante tener un Poder Judicial democratizado, fuerte, cercano a la gente, y de puertas abiertas, de eso se trata de tener jueces con una gran sensibilidad social y que sean jueces cercanos al pueblo, pero sobre todo que haya justicia en México, que el sistema de justicia cambie porque no está dando resultados a la altura del pueblo mexicano”.

Cuestionada sobre si no se enviaba un mensaje negativo el hecho de que la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, no fuera invitada a la conmemoración por el 108 aniversario de la Promulgación de la Constitución mexicana del año 1917, la magistrada dijo que no pues había varios representantes del Poder Judicial que asistieron a invitación del Gobierno federal.

“Asistimos por invitación del Gobierno federal, aquí en un acto republicano para conmemorar el 108 aniversario de la Constitución que une a los mexicanos, una constitución que prevé y provee de derechos y libertades a todos los mexicanos; estuvimos parte del Poder Judicial, asistió la ministra Loreta Ortiz Ahfl, Lenia Batres Guadarrama y su servidora quienes somos parte de y fuimos invitadas conmemorando este aniversario en donde estamos en un proceso de transformación del propio Poder Judicial”.