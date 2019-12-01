Reforma electoral podría discutirse y votarse mañana en la Cámara de Diputados: Kenia López Rabadán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 17:17:36
Ciudad de México, 10 de marzo de 2026.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó a través de sus redes sociales que el dictamen de la reforma electoral podría discutirse y votarse mañana en el pleno de San Lázaro.

La legisladora explicó que, en caso de que la iniciativa no alcance las dos terceras partes de los votos requeridos, será desechada y no pasará al Senado de la República.

Asimismo, señaló que este martes también se llevará a cabo la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Deberá hacer su trabajo con ética y legalidad”, expresó.

El funcionario que resulte electo tendrá la responsabilidad de auditar y revisar el uso del erario público y de los impuestos de los mexicanos.

