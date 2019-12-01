Reforma electoral de Morena busca sepultar la democracia nacional: PAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 19:08:13

Morelia, Michoacán, a 22 de enero del 2026.- La reforma electoral que impulsa Morena y sus aliados solo busca terminar de sepultar la democracia nacional y perpetuar el modelo de gobierno federal autoritario de los últimos siete años, advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El Jefe Estatal del PAN dejó en claro que la propuesta de Morena de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos abriría la puerta al dinero ilícito y del crimen organizado en las campañas, lo que pone en grave riesgo el bienestar de las y los ciudadanos.

"Morena solo busca perpetuar su modelo de gobierno dictatorial y autoritario, abriendo la puerta al dinero ilícito en las campañas electorales y, por ende, existirían narcogobiernos de facto", señaló.

El Presidente Estatal del PAN señaló que Morena también busca rediseñar la representación legislativa, lo cual no ataca el problema real de la sobrerrepresentación, sino que puede terminar concentrando aún más el poder y reduciendo la pluralidad política.

"Morena controla con autoritarismo los poderes Ejecutivo y Judicial; ahora va por el control del Poder Legislativo para dar la estocada final a la democracia que aún sobrevive en este México que se cae a pedazos", indicó.