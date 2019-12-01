Reforma electoral de Morena busca sepultar la democracia nacional: PAN

Reforma electoral de Morena busca sepultar la democracia nacional: PAN
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 19:08:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de enero del 2026.- La reforma electoral que impulsa Morena y sus aliados solo busca terminar de sepultar la democracia nacional y perpetuar el modelo de gobierno federal autoritario de los últimos siete años, advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El Jefe Estatal del PAN dejó en claro que la propuesta de Morena de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos abriría la puerta al dinero ilícito y del crimen organizado en las campañas, lo que pone en grave riesgo el bienestar de las y los ciudadanos.

"Morena solo busca perpetuar su modelo de gobierno dictatorial y autoritario, abriendo la puerta al dinero ilícito en las campañas electorales y, por ende, existirían narcogobiernos de facto", señaló.

El Presidente Estatal del PAN señaló que Morena también busca rediseñar la representación legislativa, lo cual no ataca el problema real de la sobrerrepresentación, sino que puede terminar concentrando aún más el poder y reduciendo la pluralidad política.

"Morena controla con autoritarismo los poderes Ejecutivo y Judicial; ahora va por el control del Poder Legislativo para dar la estocada final a la democracia que aún sobrevive en este México que se cae a pedazos", indicó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en una habitación de un hotel en Anáhuac, Nuevo León; investigan posible feminicidio
Hombre es atacado con arma blanca durante un supuesto asalto en un camión del transporte público en Monterrey, Nuevo León
Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece
En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado
Más información de la categoria
Matar para gobernar: El Botox y la cadena criminal detrás de los homicidios de alto perfil en Michoacán; un alcalde, un candidato a gobernador y un líder agrícola entre sus víctimas 
Inician pruebas del teleférico con 40 cabinas sobrevolando Uruapan: Gladyz Butanda
En marzo, arrancan jornadas de empleo temporal en el Lago de Pátzcuaro, anuncia Bedolla
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Comentarios