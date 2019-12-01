En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado

En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 16:54:01
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser arrollado por una camioneta, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en la avenida Las Palmas de esta ciudad portuaria.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida arteria, un joven motociclista había sido atropellado.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar solo pudieron confirmar la muerte del motorista.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Fernando M. C., de 21 años, cuyos restos fueron llevados al Semefo para los efectos a que haya lugar.

