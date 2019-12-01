Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 17:58:47

Colón, Querétaro, a 22 de enero de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron a la carretera estatal 200, en donde se reportaron a dos personas en paro, al interior de un vehículo, en inmediaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).

Analistas de Protección Civil del municipio de El Marqués, así como del municipio de Colón, se aproximaron a la zona, para auxiliar a ambos hombres, uno de 33 años y otro de 46 años de edad.

Tras su arribo, comenzaron a realizar trabajos de reanimación, en ambas personas, desafortunadamente solo uno se estabilizó, por lo que de inmediato la trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

En el lugar, autoridades acudieron a tomar conocimiento y tras confirmar la muerte de la persona, se procedió a acordonar el área, y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.