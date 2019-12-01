Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece

Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 17:58:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Colón, Querétaro, a 22 de enero de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron a la carretera estatal 200, en donde se reportaron a dos personas en paro, al interior de un vehículo, en inmediaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).

Analistas de Protección Civil del municipio de El Marqués, así como del municipio de Colón, se aproximaron a la zona, para auxiliar a ambos hombres, uno de 33 años y otro de 46 años de edad.

Tras su arribo, comenzaron a realizar trabajos de reanimación, en ambas personas, desafortunadamente solo uno se estabilizó, por lo que de inmediato la trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

En el lugar, autoridades acudieron a tomar conocimiento y tras confirmar la muerte de la persona, se procedió a acordonar el área, y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en una habitación de un hotel en Anáhuac, Nuevo León; investigan posible feminicidio
Hombre es atacado con arma blanca durante un supuesto asalto en un camión del transporte público en Monterrey, Nuevo León
Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece
En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado
Más información de la categoria
Matar para gobernar: El Botox y la cadena criminal detrás de los homicidios de alto perfil en Michoacán; un alcalde, un candidato a gobernador y un líder agrícola entre sus víctimas 
Inician pruebas del teleférico con 40 cabinas sobrevolando Uruapan: Gladyz Butanda
En marzo, arrancan jornadas de empleo temporal en el Lago de Pátzcuaro, anuncia Bedolla
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Comentarios