Reforma Electoral aún no llega a la Cámara de Diputados: Kenia López Rabadán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 20:24:03
Ciudad de México, 2 de marzo de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que hasta el momento la iniciativa de Reforma Electoral no ha sido recibida por el órgano legislativo.

La legisladora señaló que, una vez que el documento llegue formalmente al Congreso, se dará a conocer de inmediato, en caso de que la Cámara de Diputados funja como Cámara de origen para su análisis y discusión.

López Rabadán precisó que estarán atentos al envío de la propuesta para iniciar el procedimiento legislativo correspondiente conforme a lo que establece la ley.

La eventual presentación de esta iniciativa ha generado gran expectativa, debido a la relevancia que tendría cualquier modificación al sistema electoral y a las reglas que rigen los procesos democráticos en el país.

