Garras y plomo: del canto del gallo a las ráfagas, la historia de los palenques en Michoacán

Morelia, Mich., a 2 de marzo de 2026.– En Michoacán, el sonido del canto de un gallo y la euforia de las apuestas alguna vez fueron parte del paisaje festivo de pueblos y ferias. Pero con el paso de los años, algunos palenques dejaron de ser simples espacios de tradición popular para convertirse en escenarios donde también se respiraba tensión, poder y, en no pocas ocasiones, muerte.

La historia no comienza con las masacres que han estremecido al estado en años recientes. Se remonta a la transformación del mapa criminal que inició a finales de los años noventa y principios de los dos mil, cuando el entonces poderoso Cártel del Milenio, encabezado por la familia Los Valencia, comenzó a fragmentarse bajo la presión federal y las traiciones internas.

En medio de esa recomposición surgiría La Familia Michoacana, organización que no solo disputó territorios, sino que emprendió una persecución abierta contra antiguos aliados y rivales, incluidos integrantes del llamado grupo de los Valencia y otros operadores regionales.

Las ejecuciones selectivas, los “levantones” y los ajustes de cuentas marcaron una etapa particularmente cruenta en municipios de Tierra Caliente y la zona centro del estado.

En ese contexto, los palenques comenzaron a ser vistos por autoridades y pobladores como puntos de reunión donde coincidían operadores financieros, mandos regionales y hombres armados bajo la apariencia de asistentes a eventos tradicionales. Las apuestas en efectivo, el anonimato entre la multitud y la movilidad nocturna ofrecían condiciones ideales para encuentros discretos… o emboscadas.

Con los años, y tras la fragmentación de La Familia y el surgimiento de nuevos grupos, la constante fue la misma: espacios festivos convertidos en escenarios de violencia. El caso más brutal ocurrió en 2022, en el municipio de Zinapécuaro, donde un ataque armado en un palenque clandestino dejó una veintena de personas muertas, en un hecho atribuido a disputas entre organizaciones criminales.

Autoridades estatales han sostenido que muchos de estos eventos operan fuera de la ley y que su prohibición responde no solo a temas administrativos o de bienestar animal, sino a que históricamente han sido utilizados como espacios de convergencia por estructuras delictivas.

Sin embargo, no existe evidencia de que los palenques como tradición cultural estén intrínsecamente ligados al crimen organizado. Lo que sí ha ocurrido es que, en momentos de alta confrontación, cualquier espacio con concentración de efectivo, apuestas y figuras locales de poder se vuelve atractivo para organizaciones que buscan controlar territorio o enviar mensajes de fuerza.

Así, entre la narrativa popular y los expedientes judiciales, los palenques en Michoacán quedaron atrapados en una historia más grande: la de un estado donde las disputas criminales han encontrado escenario en casi cualquier rincón, incluso bajo las luces improvisadas de un redondel de arena.