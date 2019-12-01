Reforma contra piratería no busca limitar la libertad de expresión: Araceli Saucedo

Ciudad de México, a 6 de octubre del 2026.- Combatir la piratería, la falsificación de marcas y las nuevas modalidades de fraude digital, sin afectar la libertad de expresión, es el objetivo de la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por la que la senadora Araceli Saucedo Reyes fijó postura a favor desde la tribuna del Senado de la República.

“Hay que tener mucha imaginación y muy poca vergüenza para salir a decirle al pueblo de México que esta propuesta de ley quiere prohibir el humor”, señaló la legisladora, al aclarar que hacer memes es una expresión de la cultura popular y forma parte de la libertad de expresión, mientras que clonar marcas a escala industrial, saquear derechos de autor, operar redes de piratería organizada o falsificar documentos oficiales con fines ilícitos son conductas que deben ser sancionadas.

Araceli Saucedo sostuvo que la actualización del marco legal responde a las nuevas formas de piratería y engaño que se desarrollan principalmente en entornos digitales y redes sociales, donde, explicó, existen mecanismos utilizados para suplantar identidades, marcas o instituciones con fines comerciales ilícitos, poniendo en riesgo el patrimonio de ciudadanos que han construido sus ahorros y bienes a lo largo de su vida.

Durante su intervención, la senadora destacó que México debe mantener actualizadas sus leyes frente a los cambios tecnológicos y cumplir con los compromisos establecidos en el T-MEC en materia de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, por lo que consideró necesario contar con procedimientos eficaces y sanciones acordes con la gravedad de cada conducta.

La reforma contempla sanciones de uno a cinco años de prisión y multas económicas que pueden ir de mil a diez mil UMAs para determinadas conductas relacionadas con la falsificación, piratería y uso ilícito de marcas, además de establecer disposiciones para sancionar la suplantación o utilización no autorizada de logotipos, identidades gráficas y documentos gubernamentales cuando exista una finalidad ilícita o engañosa a escala comercial.

La legisladora michoacana señaló que el propósito también es fortalecer la protección de artistas, artesanos, inventores y pequeños empresarios, así como cerrar vacíos legales que pueden ser aprovechados para desarrollar actividades de comercio ilícito, falsificación y fraude masivo. Añadió que la aplicación de las sanciones debe considerar la gravedad de cada hecho, en congruencia con los principios establecidos en el T-MEC.

Tras su aprobación en el Senado de la República, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo, donde corresponderá a las y los diputados analizar y, en su caso, aprobar las modificaciones planteadas al marco jurídico en materia de propiedad industrial y derechos de autor.