Detienen a colombiano en Morelia por permanecer de manera irregular en México

Detienen a colombiano en Morelia por permanecer de manera irregular en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 19:59:20
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Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Un sujeto de nacionalidad colombiana fue detenido por agentes de la Guardia Civil quienes detectaran que permanecía de manera irregular en territorio mexicano.

Al respecto se informo que en un principio, el extranjero fue asegurado por cometer una falta administrativa, por lo que los uniformados lo trasladaron ante la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa.

Durante el procedimiento, las autoridades verificaron su situación migratoria y confirmaron que no contaba con estancia regular en el país.

Ante esta situación, el colombiano fue entregado al personal del Instituto Nacional de Migración para que determine su situación conforme a los procedimientos correspondientes.

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