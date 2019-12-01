Atienden a 26 personas por probable intoxicación por carne de cerdo en Chiapas

Atienden a 26 personas por probable intoxicación por carne de cerdo en Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 19:25:49
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Las Margaritas, Chiapas, a 6 de octubre de 2026.- Un convivio familiar en la comunidad de San Antonio Las Flores, municipio de Las Margaritas, Chiapas, terminó con 26 personas atendidas por síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria, luego de consumir alimentos entre los que se encontraba carne de cerdo adquirida en la zona.

Los afectados presentaron náuseas, vómito, diarrea y fiebre, por lo que fueron trasladados al Hospital Rural Guadalupe Tepeyac del IMSS-Bienestar, donde recibieron atención médica. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, todos se encuentran estables y bajo manejo ambulatorio.

Ante el reporte, personal de la Jurisdicción Sanitaria número III de Comitán puso en marcha acciones de vigilancia epidemiológica y sanitaria para determinar qué originó los padecimientos y descartar nuevos casos en la comunidad.

Como parte de estas labores se realiza una búsqueda activa de personas que pudieran presentar síntomas, además de la toma de muestras de alimentos y la revisión de las condiciones higiénicas tanto de establecimientos como de viviendas.

Aunque versiones iniciales señalaron que la carne de cerdo podría encontrarse en mal estado, las autoridades sanitarias aún no han confirmado que este producto sea el responsable de la intoxicación. Los análisis de las muestras permitirán establecer el origen del problema y determinar si existe algún riesgo para otros consumidores.

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