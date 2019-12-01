Conductora sale ilesa tras caer con su vehículo desde segundo piso en Galerías Coapa de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 20:13:08

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2026.- Un aparatoso accidente movilizó este martes a cuerpos de emergencia en la alcaldía Tlalpan, luego de que un automóvil terminara volcado tras precipitarse desde el segundo nivel del estacionamiento de Galerías Coapa.

El percance ocurrió en las inmediaciones de Calzada del Hueso y avenida Miramontes, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la conductora realizaba maniobras cuando perdió el control de la unidad y atravesó la zona de protección del estacionamiento.

El vehículo cayó hasta el nivel inferior y quedó completamente volcado, situación que generó la movilización de elementos de la Policía Bancaria e Industrial, quienes acudieron para auxiliar a la automovilista y ayudarla a salir de la unidad.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) también llegaron al lugar para valorar a la mujer. Pese a lo aparatoso del accidente, únicamente presentó una crisis nerviosa y no fue necesario trasladarla a un hospital.

En tanto, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron las labores correspondientes para retirar el automóvil y atender las condiciones de seguridad en la zona.

Hasta el momento, no se reportan otras personas lesionadas, aunque el accidente dejó daños materiales y provocó una importante movilización de los servicios de emergencia en este punto del sur de la Ciudad de México.