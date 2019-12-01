Uruapan se suma a “Taxi Seguro”, para fortalecer confianza de la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 16:32:49

Uruapan, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta, entregó 134 certificados de “Taxi Seguro” a trabajadores del volante del municipio de Uruapan, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad y confianza de las y los usuarios del transporte público.

Explicó que este distintivo busca cambiar la percepción sobre el servicio de taxis y brindar mayor tranquilidad durante los traslados, al tiempo que reconoció el respaldo del sector transportista para sumarse a esta iniciativa.

Destacó que “Taxi Seguro” representa más que una certificación, pues establece requisitos como contar con póliza de seguro vigente, licencia y documentación en regla, condiciones físico-mecánicas adecuadas, capacitación vial y filtros de revisión. Las unidades acreditadas contarán con gafete y código QR, herramientas que permitirán una mejor identificación y facilitarán el reporte de cualquier incidente.

La secretaria informó que actualmente más de 600 expedientes se encuentran en proceso de certificación, con el objetivo de avanzar hacia un servicio de taxi más profesional, confiable y seguro en beneficio de la población.

Estuvieron presentes Alejandra Anguiano y Andrea Serna, secretarias de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y del Bienestar, respectivamente; así como Heber García Castillo, director general del Instituto del Transporte. También estuvieron líderes y operadores del sector transportista, quienes refrendaron su disposición para sumarse a dicho programa.