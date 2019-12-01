Caen en México 3 líderes criminales de Centroamérica; dos habían escapado de cárcel en Guatemala

Caen en México 3 líderes criminales de Centroamérica; dos habían escapado de cárcel en Guatemala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 14:50:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tapachula, Chiapas, a 6 de octubre 2026.- Personal de seguridad mexicano capturó a tres líderes de una banda criminal que opera en Guatemala y El Salvador.

Según la información oficial, Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “Smoking”, de 42 años, y Esvin Estuardo Herrera Ardiano y/o Lester Gabriel García Quiñónez, conocido como “Liro Spyder” o “Little Spyder”, de 41, integrantes de alto rango del Barrio 18 que habían escapado de una cárcel de máxima fueron localizados y capturados en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Se indicó que la detención fue resultado de la coordinación entre el Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil de Guatemala, el Ministerio Público de ese país y las fuerzas de seguridad mexicanas.

Al momento de su detención se les decomisaron dosis de presunta marihuana, armas de fuego y municiones.

Por otra parte, en Tapachula, Chiapas pusieron bajo arresto a César Oswaldo “N”, alias “El Pulpito” o “Snaiper”, señalado por las autoridades como líder de la facción 18 Sureños, quien aparentemente tenía dos años en la ciudad fronteriza.

Más información de la categoria
Caen en México 3 líderes criminales de Centroamérica; dos habían escapado de cárcel en Guatemala
¡Denuncia pública sacude a la Piedad! Acusan a contralor de presunto fraude por $200 mil pesos 
Detienen a adulto mayor por intentar cobrar cheque falso por más de 5 mdp
Adolescente responsable del feminicidio de su abuela de 77 años, es sentenciado a sanción de 1 año y 8 meses de internamiento
Más información de la categoria
Juez destraba Ley de Búsqueda en el Congreso de Michoacán: Legisladores deberán informar de avances para votar ley que beneficia a familias buscadoras
Uruapan se suma a “Taxi Seguro”, para fortalecer confianza de la ciudadanía
Caen en México 3 líderes criminales de Centroamérica; dos habían escapado de cárcel en Guatemala
Del círculo del Mencho al de Amilcar Olán: Cae “El Tanque”, objetivo prioritario de México y EEUU, operador del huachicol y jefe del crimen en 80 municipios de Veracruz