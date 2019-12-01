Juez destraba Ley de Búsqueda en el Congreso de Michoacán: Legisladores deberán informar de avances para votar ley que beneficia a familias buscadoras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 18:28:16

*La justicia federal concedió una suspensión provisional tras el amparo promovido por buscadores; el proyecto permanece pendiente después de que una sesión extraordinaria para votarlo fuera cancelada en mayo de 2024.

Morelia, Mich., a 6 de octubre de 2026.— El Congreso del Estado deberá informar periódicamente sobre los avances para llevar a votación la Ley de Búsqueda de Personas de Michoacán, luego de que un juez federal concediera una suspensión provisional dentro del juicio de amparo promovido ante la falta de avances en el proceso legislativo.

Una votación que sigue pendiente

La medida fue concedida por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, dentro del juicio de amparo 931/2026, presentado por la madre buscadora y activista Margarita López Pérez, así como por Carlos Escobedo y Dayra Hernández. El reclamo se dirige contra la falta de actuación para someter a consideración y votación del Congreso el proyecto de la Ley de Búsqueda.

El proyecto lleva un largo camino sin concluir.

El 9 de noviembre de 2023, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla devolvió al Congreso el proyecto con observaciones. Meses después se convocó a una sesión extraordinaria para votarlo, pero ésta fue cancelada el 3 de mayo de 2024 debido a la ausencia de integrantes del Congreso.

Desde entonces, de acuerdo con el comunicado, la sesión no había sido programada nuevamente.

Congreso tendrá que reportar avances

La falta de una nueva votación terminó llevando el asunto ante la justicia federal.

La resolución señala que, pese a que el proyecto fue devuelto por el gobernador desde noviembre de 2023, la nueva votación no había podido realizarse debido a la inasistencia de diputados.

Ante esta situación, el juez concedió una suspensión provisional para que las autoridades responsables rindan informes periódicos sobre los avances para someter a votación el decreto legislativo 459, mediante el cual se busca expedir la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán.

Familias buscadoras esperan que se destrabe la ley

Para quienes promovieron el amparo, el retraso tiene consecuencias que van más allá del Congreso.

El colectivo sostiene que la falta de esta legislación impide la correcta operación del Sistema Estatal de Búsqueda y priva a las familias buscadoras y colectivos de herramientas necesarias para impulsar la búsqueda de sus familiares.

La suspensión no significa que el juez haya ordenado aprobar la ley ni determina el sentido en que deberán votar los diputados. Sí obliga a las autoridades señaladas a mantener informado al juzgado sobre los avances encaminados a llevar el proyecto a votación.

Los promoventes esperan que la intervención judicial permita avanzar en un proceso que permanece pendiente desde hace años y que finalmente se emita la legislación reclamada por las familias.

“Seguimos en la lucha, ¡Hasta Encontrarles!”, concluye el comunicado.