Cateo en Montemorelos deja nuevos indicios en investigación por multihomicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 19:58:58

Montemorelos, Nuevo León, a 6 de octubre de 2026.- La investigación por el asesinato de cinco integrantes de una familia en Montemorelos, Nuevo León, sumó nuevos indicios luego de que autoridades catearan una vivienda relacionada con el caso y localizaran presunta marihuana, cartuchos, teléfonos celulares y vehículos.

La diligencia fue realizada el 5 de octubre por personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, con apoyo de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Durante la inspección del inmueble fueron encontradas dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana, además de cartuchos para armas de fuego de distintos calibres y varios teléfonos celulares. También se aseguraron vehículos que se encontraban en el lugar.

Todos los objetos quedaron registrados bajo cadena de custodia y fueron trasladados para realizar los análisis periciales correspondientes, mientras que la vivienda permanece bajo resguardo de las autoridades.

El cateo forma parte de las investigaciones iniciadas por los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre, cuando cinco personas fueron asesinadas, entre ellas tres menores de edad. Hasta el momento, la Fiscalía no ha establecido públicamente si los objetos encontrados durante esta diligencia fueron utilizados directamente en el multihomicidio.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar la relación de los indicios asegurados con los hechos y esclarecer por completo lo ocurrido.