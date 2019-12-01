Del círculo del Mencho al de Amilcar Olán: Cae “El Tanque”, objetivo prioritario de México y EEUU, operador del huachicol y jefe del crimen en 80 municipios de Veracruz

*Iván Cazarín Molina era identificado como un hombre cercano a “El Mencho” y operador de alto nivel del CJNG; su captura revive los audios en los que Luis Alberto Olán, hermano de Amílcar Olán, presume conocerlo y lo vincula con una intervención ante extorsiones

Zapopan, Jal., a 6 de octubre de 2026.— Del círculo de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a las conversaciones de empresarios vinculados al entorno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La captura de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, no sólo representa la caída de un objetivo prioritario de las autoridades mexicanas y de un operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): vuelve a colocar bajo los reflectores los audios en los que Luis Alberto Olán, hermano de Amílcar Olán, presume conocer personalmente a “El Tanque” y habla de ese contacto al relatar cómo habrían cesado las extorsiones contra un empresario proveedor de balasto.

Amílcar Olán ha sido identificado en investigaciones periodísticas como empresario cercano a los hijos de López Obrador, mientras que su hermano Luis Alberto es quien asegura en una conversación conocer a “El Tanque”, un hombre que Estados Unidos ubicó dentro de la estructura de alto nivel del CJNG y del círculo cercano de “El Mencho”.

“Yo conozco a El Tanque”: los audios que vuelven al centro de la historia

La frase atribuida a Luis Alberto Olán resulta ahora particularmente relevante: “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña”. En los audios difundidos meses antes de la captura y retomados por distintos medios, Olán habla de ese supuesto vínculo al referirse a un empresario relacionado con una mina de balasto que enfrentaba extorsiones. Según el relato contenido en las grabaciones, la intervención de ese contacto habría contribuido a terminar con las presiones que sufría el proveedor. En otras conversaciones atribuidas a Amílcar Olán, éste habla de las relaciones de su hermano con personajes vinculados al crimen organizado y de la cercanía que mantenía con ellos.

La captura ocurrida en Zapopan da otra dimensión a esas conversaciones porque el hombre mencionado en ellas no era, según las autoridades mexicanas y estadounidenses, un operador marginal. Cazarín Molina era considerado objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad, jefe regional del CJNG y responsable de una estructura con presencia en por lo menos 80 municipios de Veracruz, donde información de inteligencia le atribuye la coordinación del robo de combustible, trasiego de drogas, secuestro, extorsión y cobro de piso. También se encuentra investigado por secuestros y extorsiones registrados en esa entidad y por su presunta relación con un ataque contra elementos de la Policía Federal Ministerial en Boca del Río, Veracruz.

De 80 municipios de Veracruz a una nueva misión en Jalisco

Durante años, Veracruz habría sido uno de los principales centros de operación de “El Tanque”. Su estructura consiguió extenderse, según información de inteligencia, a decenas de municipios y convirtió el robo de combustible en uno de sus principales negocios. Sin embargo, recientemente Cazarín Molina habría recibido mayores responsabilidades operativas en Jalisco, entidad donde nació y consolidó buena parte del poder nacional del CJNG. El movimiento significaba regresar al corazón territorial de la organización después de años de actividad criminal atribuida en el Golfo de México.

Ese desplazamiento terminó con su captura. Tras labores de inteligencia, autoridades federales establecieron su zona de movilidad en Zapopan, Jalisco, y el 5 de octubre de 2026 desplegaron el operativo que culminó con su detención. Le fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga. En las investigaciones existió además intercambio de información con autoridades estadounidenses, incluida la DEA. “El Tanque”, quien había sido perseguido durante más de una década y ya había sido detenido anteriormente, volvía así a manos del Gobierno federal.

El imperio del huachicol: ductos de Pemex, pipas robadas y millones para el CJNG

La dimensión de “El Tanque” dentro del CJNG quedó plasmada en documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo identificó como integrante de alto nivel del cártel, subordinado directamente a “El Mencho” y miembro de su círculo cercano, además de señalarlo como cabeza de una estructura dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Según Washington, la organización obtenía combustible mediante perforaciones clandestinas de ductos de Petróleos Mexicanos y mediante el robo de camiones cisterna, para posteriormente almacenarlo, transportarlo y colocarlo nuevamente en el mercado.

El negocio habría generado decenas de millones de dólares para la organización criminal. El modelo atribuido a Cazarín Molina iba mucho más allá del huachicolero que perfora un ducto: involucraba infraestructura para mover el producto, estaciones para comercializarlo y sociedades mercantiles que permitían introducir recursos procedentes de actividades ilícitas en circuitos económicos aparentemente legales. Para las autoridades estadounidenses, esa capacidad convirtió a “El Tanque” en una pieza financiera y operativa especialmente relevante dentro del CJNG.

13 empresas bajo la lupa de Estados Unidos

Washington decidió seguir la ruta del dinero. En septiembre de 2024, la OFAC sancionó 13 empresas relacionadas directamente con la estructura atribuida a Cazarín Molina: once compañías vinculadas con la comercialización de combustible en Veracruz, además de Traver Permisionarios, S.A. de C.V., dedicada al transporte de materiales peligrosos, y Máquinas EDJA, S.A. de C.V., dedicada a la construcción. Según el Departamento del Tesoro, esas compañías eran propiedad, estaban controladas o actuaban directa o indirectamente en beneficio de “El Tanque” y de sus actividades relacionadas con combustible ilícito.

La red permite dimensionar la sofisticación del esquema investigado. A las tomas clandestinas y el robo de pipas se sumaba una estructura comercial que podía mover, vender y monetizar el combustible sustraído ilegalmente. Gasolineras, transporte y construcción aparecieron así dentro de la misma trama financiera, convirtiendo el huachicol en un negocio capaz de generar millones y de alimentar las finanzas de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Los hermanos Cazarín: “El Tornado”, “El Tanque” y la cercanía con “El Mencho”

La relación de la familia Cazarín con la cúpula del CJNG antecede al ascenso de Iván. Su hermano César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, fue identificado como integrante de alto nivel de la organización y hombre cercano a Nemesio Oseguera Cervantes. “El Tornado” permanece encarcelado desde 2013, pero el Departamento del Tesoro estadounidense sostiene que habría continuado relacionado con actividades del cártel incluso desde prisión y que habría recibido una parte de las ganancias generadas por las operaciones de combustible de su hermano.

Mientras César permanecía tras las rejas, Iván habría consolidado una estructura mucho más amplia alrededor del huachicol y otras actividades ilícitas. Estados Unidos lo describió como un personaje que reportaba directamente a “El Mencho”, una posición que ayuda a explicar tanto el alcance territorial que las autoridades mexicanas le atribuyen en Veracruz como las nuevas responsabilidades operativas que presuntamente habría recibido en Jalisco antes de su detención.

El helicóptero derribado: el episodio más violento en el expediente de “El Tanque”

El nombre de Cazarín Molina también quedó asociado desde 2015 con uno de los golpes más graves sufridos por las Fuerzas Armadas durante el ascenso del CJNG. El 1 de mayo de aquel año, integrantes de la organización atacaron un helicóptero militar durante la Operación Jalisco, en Villa Purificación. La aeronave cayó y nueve elementos perdieron la vida, en un episodio que exhibió la capacidad de fuego alcanzada por el grupo criminal y provocó una ofensiva federal contra su estructura.

Cuando “El Tanque” fue detenido meses después, las autoridades mexicanas lo relacionaron con la planeación y ejecución de aquel ataque. Sin embargo, aquel episodio contribuyó a convertirlo desde hace más de una década en objetivo prioritario de las fuerzas federales.

Ya había caído: una historia de capturas y regreso a las operaciones del CJNG

La detención de octubre de 2026 tiene además un antecedente difícil de ignorar: “El Tanque” ya había sido capturado anteriormente. En noviembre de 2015, la Policía Federal anunció su arresto durante la Operación Jalisco y lo presentó como uno de los principales operadores de la organización. Desde entonces su nombre quedó ligado a la estructura de mando del CJNG, al ataque contra el helicóptero y a las operaciones criminales que posteriormente desarrollarían especial fuerza en Veracruz.

Más de una década después, Cazarín Molina reapareció no sólo como operador criminal, sino como cabeza de una estructura de huachicol suficientemente importante para provocar una acción financiera del Gobierno de Estados Unidos. En 2024, OFAC golpeó a las empresas relacionadas con su red; en 2026, su nombre apareció en los audios de los hermanos Olán y, finalmente, el 5 de octubre, fuerzas federales volvieron a capturarlo en territorio jalisciense.

Amílcar Olán, los hijos de AMLO y el nombre de “El Tanque”

Es precisamente ahí donde dos historias aparentemente separadas terminan tocándose. Amílcar Olán ha sido identificado en diversas investigaciones periodísticas como amigo y empresario cercano a Andy y Bobby López Beltrán. Su hermano Luis Alberto Olán es quien afirma en las grabaciones conocer personalmente a “El Tanque” y menciona ese supuesto vínculo dentro de una conversación relacionada con las extorsiones que sufría un empresario proveedor de balasto.

El nexo públicamente documentado es indirecto, pero políticamente relevante: el nombre de un operador identificado por Estados Unidos como integrante de alto nivel del CJNG y cercano a “El Mencho” aparece en boca de Luis Alberto Olán, hermano de Amílcar Olán, empresario situado por investigaciones periodísticas dentro del círculo cercano de los hijos del expresidente.

Del círculo de “El Mencho” al entorno de los Olán

La captura termina por reunir en un mismo expediente una cadena de nombres, negocios e investigaciones acumuladas durante más de una década. Iván Cazarín Molina fue objetivo prioritario del Gobierno mexicano, Estados Unidos lo identificó como operador de alto nivel del CJNG y miembro del círculo cercano de “El Mencho”, las autoridades lo vinculan con una estructura criminal extendida por decenas de municipios de Veracruz y OFAC golpeó 13 empresas relacionadas con su red de combustible ilícito.

A ese historial se agrega ahora un ingrediente que trasciende el expediente criminal: meses antes de su captura, Luis Alberto Olán presumía en una grabación conocer a “El Tanque”, mientras su hermano Amílcar figuraba públicamente por sus relaciones empresariales y personales con los hijos de López Obrador.

“El Tanque” pasó de las listas de objetivos prioritarios a las investigaciones por huachicol; de Veracruz a nuevas responsabilidades en Jalisco; de las sanciones financieras de Washington a los audios de los Olán. Hoy vuelve a estar detenido, y su captura reactiva una trama en la que convergen el CJNG, “El Mencho”, millones provenientes del combustible robado, empresas sancionadas por Estados Unidos y un nombre que ya había aparecido inesperadamente en las conversaciones del círculo cercano a los hijos de AMLO.