Reforma ambiental impedirá el mercado ilegal de predios agropecuarios: Secma
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 09:42:34
Morelia, Michoacán, 18 de diciembre de 2025.- La iniciativa de reforma a la Constitución de Michoacán en Materia Ambiental inhibirá el mercado ilegal de predios en materia agropecuaria, ya que se contempla la obligatoriedad de transmisiones de dominio, informó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

El secretario explicó que con esta enmienda legal en el momento en que se haga la venta de un terreno agropecuario, los notarios públicos deberán revisar en el certificado de libertad de gravamen si esas hectáreas cuentan con una denuncia ambiental activa.

“Con esta reforma, lo que vamos a hacer, es advertir a quien compra un predio que tiene un problema y que mejor no lo adquiera”, puntualizó el funcionario estatal.

Refirió que existe el antecedente de que hay personas que se dedicaban a comprar terrenos en materia agropecuaria, para talarlos o plantar huertas de aguacate por ejemplo, y al paso de los años los vendían a un precio muy elevado.

Méndez López insistió en que con las denuncias que se hacen a través del Guardián Forestal se pueden identificar los puntos rojos de las hectáreas que fueron deforestadas para plantar aguacate, las cuales además no pueden exportar fruto, lo que se reforzará con la obligatoriedad de transmisiones de dominio, lo que da seguridad jurídica de la transacción.

