Reforestación en Michoacán, clave para la recuperación de ecosistemas y recursos hídricos

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- La reforestación en Michoacán no consiste únicamente en plantar árboles; es una de las estrategias más importantes para recuperar ecosistemas, proteger los recursos hídricos, frenar la pérdida de suelo y fortalecer la resiliencia de nuestros bosques frente al cambio climático, subrayó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

Para este año, la meta es plantar 13 millones de árboles, de los cuales 10 millones corresponden a la producción de la Comisión Forestal de Michoacán y los 3 millones restantes a donaciones de diversas instituciones. Mediante esta iniciativa se priorizarán las zonas donde la restauración forestal aporte un beneficio directo a la seguridad hídrica y ambiental de las y los michoacanos, incluyendo 18 Áreas Naturales Protegidas en todo el estado.

“Cada árbol que logra establecerse contribuye a la infiltración del agua de lluvia hacia los mantos acuíferos, reduce la erosión del suelo, disminuye el riesgo de deslaves e inundaciones, captura dióxido de carbono, mejora la calidad del aire y brinda refugio y alimento a cientos de especies de flora y fauna silvestre”, explicó el secretario.

El titular de la Secma puntualizó que la reforestación se lleva a cabo mediante el establecimiento de especies forestales nativas, seleccionadas de acuerdo con las características ecológicas de cada región, lo que favorece la recuperación de los ecosistemas originales y evita la introducción de especies ajenas a su dinámica natural. Asimismo, dijo, se incorporarán especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, para contribuir a la recuperación de poblaciones de flora con alguna categoría de riesgo.

Méndez López enfatizó que, mediante estas acciones, el Gobierno estatal refrenda su compromiso prioritario con la preservación del patrimonio natural. De igual manera, subrayó que las iniciativas de conservación constituyen una inversión estratégica para garantizar la seguridad hídrica, el bienestar social y el desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones.