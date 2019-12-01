Reforestación con drones supera meta de 250 mil semillas sembradas: Bedolla

Reforestación con drones supera meta de 250 mil semillas sembradas: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 10:57:36
Morelia, Michoacán, 30 de agosto de 2025.- El Gobierno de Michoacán sembró con el uso de drones 252 mil semillas de árbol pregerminadas en 68 hectáreas afectadas por incendios forestales y zonas de difícil acceso, como parte de la campaña de reforestación 2025 “Sembramos el futuro”.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que con esta innovadora técnica se supera la meta planteada en este programa piloto de dispersar por el aire 250 mil semillas de diversas especies en 50 hectáreas, para contribuir a la recuperación de los ecosistemas degradados en distintas regiones del estado.

Hasta el 21 de agosto se sembraron semillas pregerminadas de especies nativas como pino, tejocote, parotilla, tepehuaje, cobano, cedro rojo, rosamorada y parota en zonas afectadas en los municipios de Morelia, Zacapu, Hidalgo, Paracho, Uruapan, Zamora, Churumuco, Coalcomán, Turicato, Pajacuarán, Erongarícuaro, Tzintzuntzan y Quiroga.

Mientras tanto, continúa la campaña de reforestación que registra un avance del 86 por ciento con la plantación de 8.2 millones de árboles en 14 mil 300 hectáreas de diversas regiones del estado.

El mandatario recordó que la meta proyectada para el 5 de septiembre es llegar a 9.1 millones de árboles para 15 mil 100 hectáreas, destinados principalmente para Áreas Naturales Protegidas (ANP) y zonas afectadas por incendios forestales.

Ramírez Bedolla puntualizó que, dentro del Plan Pátzcuaro, son 2.25 millones de árboles los que han plantado en 3 mil 375 hectáreas, como parte de las acciones de recuperación del lago, proyectándose que para el 5 de septiembre se llegaría a alrededor de 2.8 millones plantas reforestadas.

