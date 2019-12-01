Un muerto y tres lesionados tras ataque armado en calles de Monterrey

Monterrey, Nuevo León, a 30 de agosto de 2025.- Un ataque registrado la tarde de este sábado en la colonia 10 de marzo, en Monterrey, dejó como saldo un hombre muerto y tres personas lesionadas. El hecho ocurrió poco antes de las 19:00 horas en el cruce de las calles 20 de noviembre y Guadalupe Victoria, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos cinco detonaciones de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron el deceso de una de las víctimas, cuyo cuerpo quedó tendido en la vía pública. Los tres heridos fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Elementos de la policía municipal acordonaron la zona mientras agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística recabaron evidencias para las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han relevado la identidad de las víctimas.

Este hecho se suma a otros episodios violentos recientes que han encendido la preocupación de los habitantes de Monterrey, donde los tiroteos en zonas urbanas continúan generando alarma y reforzando la percepción de inseguridad en la ciudad.