Encuentran un quinto cuerpo tras inundaciones en Querétaro; sigue la búsqueda de un desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 21:24:43
Querétaro, Querétaro, a 30 de agosto de 2025.- La mañana del sábado fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en el bordo situado detrás del Parque Querétaro 2000. Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades al observar el cadáver flotando en el agua. Bomberos y elementos de Protección Civil recuperaron el cuerpo, que fue traslado al Servicio Médico Forense, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación.

De confirmarse su vínculo con las recientes inundaciones, se trataría de la quinta víctima mortal provocada por la tormenta atípica del 22 agosto, cuando el desbordamiento de un dren afectó calles y colonias en la zona norte de la capital. Hasta la tarde del sábado, la identidad del fallecido permanecía desconocida.

Las autoridades recordaron que continúa la búsqueda de Gilberto Vega Rangel, de 38 años de edad, desaparecido desde esa misma noche en la colonia Peñuelas. Fue visto por última vez en la calle Plateros y vestía una playera negra; sus familiares destacan que solía portar pulseras rojas tejidas.

Hasta ahora se han recuperado cuatro cuerpos confirmados por las autoridades; Matías Gómez, hallado en un canal de aguas negras tras desaparecer en la avenida Cinco de Febrero; y las jóvenes Xitlali Gámez e Iris Adrián, originarias de Río Verde, San Luís Potosí, localizadas en la colonia Peñuelas; además de una cuarta víctima que también fue identificada recientemente.

