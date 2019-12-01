Mexicano es entregado a los EEUU por homicidio

Mexicano es entregado a los EEUU por homicidio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 21:07:40
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que entregó en extradición a un ciudadano mexicano al Gobierno de los Estados Unidos, donde es requerido por la Corte de Distrito del Octavo Distrito Judicial, en el Condado de Clark, Nevada, acusado del delito de homicidio.

El hombre, identificado como Erick “R”, es señalado por autoridades estadounidenses de haber asesinado en agosto de 2020 a una mujer dentro de su departamento. Días después, el cuerpo de la víctima fue localizado abandonado en una carretera del mismo estado.

En atención al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el Gobierno mexicano concedió la solicitud formulada por el país vecino.

La entrega del reclamado se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes designados por Estados Unidos lo recibieron para su traslado y puesta a disposición de la justicia norteamericana.

Con este caso, la FGR reiteró que mantiene colaboración constante con autoridades internacionales para el combate a los delitos de alto impacto y la procuración de justicia trasnacional.

