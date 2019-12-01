Putin viaja China ante presiones de EEUU; buscaría apoyo militar y económico

Moscú, Rusia, a 30 de agosto 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajará el 31 de agosto a China, para reunirse con su homólogo Xi Jinping, en busca de apoyo político, militar y económico ante las crecientes presiones de Estados Unidos.

Según expertos, las amenazas de Donald Trump pierden fuerza si el Kremlin logra obtener más armamento,  munición y drones norcoreanos e iraníes, y “petrorrublos” por medio de las exportaciones de crudo a China en India.

Asimismo, los especialistas señalaron que el aislamiento de las potencias de Occidente para con Moscú no existe en la región de Asia-Pacífico, donde el Gobierno ruso cuenta con muchos amigos entre los regímenes autoritarios de la zona.

Putin se reunirá el martes en Pekín con el líder chino, Xi Jinping, con el que abordará, entre otras cosas, las relaciones con Estados Unidos, encuentro en el que también participará el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov.

Moscú informó que el jefe de Estado mantendrá contactos con los líderes de India, Irán, Turquía y, posiblemente, Corea del Norte.

