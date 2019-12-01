Colectivos indican que hay más de 4 mil desapariciones sin resolver en Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua, a 30 de agosto de 2025.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de derechos humanos se manifestaron en Chihuahua para denunciar que en el estado hay más de 4 mil personas desaparecidas. Señalaron que sus familias siguen enfrentando trabas de la ley, indiferencia de las autoridades y apatía social.

Los activistas recordaron que detrás de cada caso hay un profundo sufrimiento; “vivir sin quien más se ama, la angustia de no saber si esta vivo o muerto, la frustración de expedientes que no avanzan y la incertidumbre de cada llamada que no llega!, expresaron.

Además, advirtieron que la búsqueda los ha puesto en riesgo, pues en su desesperación incluso han llegado a contactar a quienes consideran responsables de la desaparición de sus seres queridos, pese a ello, afirmaron que continúan resistiendo con dignidad y esperanza.

Los colectivos exigieron a las autoridades estatales y federales fortalecer los mecanismos de búsqueda, garantizar seguridad para las familias y atender de manera real la crisis de desapariciones que atraviesa Chihuahua.