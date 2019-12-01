Madres buscadoras marchan en Pátzcuaro por sus desaparecidos

Pátzcuaro, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un grupo de madres buscadoras recorrió las calles del centro histórico de Pátzcuaro para exigir justicia y la localización de sus seres queridos. Vestidas de blanco y portando fotografías de familiares desaparecidos, lanzaron el clamor: “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

La movilización no solo fue una manifestación de protesta, sino también un acto de esperanza y resistencia frente al dolor que atraviesan cientos de familias en Michoacán. Las participantes hicieron un llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos en las investigaciones y a la sociedad a no olvidar a quienes continúan ausentes.

El contingente partió de la calle Bernardo Abarca, esquina con avenida Lázaro Cárdenas y concluyó en el Santuario Guadalupano, donde se celebró una misa en memoria de las personas desaparecidas en el estado, con énfasis en los casos ocurridos en Pátzcuaro.

En la marcha también participaron el director Guillermo Garfios y el colectivo Buscando Tus Pasos, quienes expresaron su respaldo a la lucha de estas madres. El recorrido se consolidó como un símbolo de resistencia y fe en la búsqueda de quienes aún no han regresado a casa.