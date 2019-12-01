Violencia en Guanajuato; Se registraron nueve asesinatos en un solo día en el municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 17:32:47

León, Guanajuato, a 30 de agosto de 2025.- Un total de nueve personas, entre ellas cuatro mujeres, fueron asesinados este viernes 29 de agosto, en seis municipios de Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los crímenes se registraron en Irapuato, León, Celaya, Apaseo el Grande, Valle de Santiago y San Felipe. Entre las víctimas se encuentran tres personas ejecutadas en las colonias Barrio de la Calzada y Nueva Reforma Agraria, en Guanajuato capital, donde además, una mujer resultó lesionada.

En León, la violencia alcanzó a las colonias Rivera de la Presa y Valle Delta, donde un hombre y una mujer fueron asesinados. Mientras tanto, en Celaya, en la colonia Latino, fue ejecutada una mujer identificada como María Guadalupe.

La FGE detalló que las investigaciones continúan en cada caso, aunque hasta el momento no se han reportado detenidos relacionados con estos hechos.