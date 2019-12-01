Reforestación ciudadana fortalece el compromiso con un mejor Morelia: Xóchitl Ruiz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 16:20:18

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- Con acciones que promueven la participación ciudadana y el cuidado del entorno, la diputada local Xóchitl Ruiz González llamó a la suma de esfuerzos por la protección del medio ambiente, al encabezar una jornada de entrega de arbolitos y reforestación en distintos espacios de Morelia, acompañada por vecinas y vecinos que se sumaron a esta iniciativa.

La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, destacó que atender las solicitudes de la ciudadanía también implica impulsar acciones que generen beneficios colectivos y contribuyan a mejorar el entorno para las familias morelianas.

Durante la actividad se realizó la entrega de los arbolitos previamente solicitados por habitantes de la capital michoacana, quienes posteriormente participaron en la plantación de especies en áreas que requerían ser recuperadas y fortalecidas con más vegetación.

Xóchitl Ruiz agradeció la disposición de las y los vecinos que hicieron equipo en esta jornada, al señalar que la participación ciudadana es indispensable para consolidar una cultura de respeto y conservación de los recursos naturales.

Asimismo, subrayó que sembrar un árbol representa una inversión para el futuro, ya que además de mejorar la imagen urbana, contribuye a generar espacios más saludables, fortalecer la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.

Finalmente, la diputada reiteró que continuará impulsando iniciativas y actividades orientadas al cuidado del medio ambiente, convencida de que construir un mejor Morelia también significa preservar sus áreas verdes y fomentar la corresponsabilidad entre sociedad y autoridades.