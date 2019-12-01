Reflexionan sobre los nuevos desafíos para la función jurisdiccional en la protección jurídica de los seres sintientes

Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- En el marco de la Segunda Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias, el Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo la conferencia "Protección jurídica de los seres sintientes: nuevos desafíos para la función jurisdiccional", impartida por la Dra. Rosa María de la Torre Torres, quien expuso la evolución del marco jurídico en materia de protección animal y el papel que desempeñan las personas juzgadoras en la construcción de criterios que respondan a las nuevas realidades sociales y constitucionales.

Durante su intervención, la especialista explicó que el reconocimiento de los animales como seres sintientes ha impulsado una transformación en el derecho, al pasar de una visión patrimonialista a otra que considera su capacidad de experimentar dolor, placer y emociones, lo que ha dado lugar a interpretaciones jurisdiccionales cada vez más progresivas. Asimismo, abordó conceptos como el interés superior del animal, la familia multiespecie y la necesidad de que la función jurisdiccional incorpore una perspectiva que garantice una protección efectiva a quienes se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad.

La conferencista también presentó un recorrido por resoluciones relevantes emitidas en distintos países, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por tribunales de Michoacán, como el Juzgado Primero Oral Familiar de Morelia y la Sala Unitaria Penal de Zamora, las cuales han contribuido al reconocimiento de los seres sintientes como sujetos de especial protección jurídica y han fortalecido la interpretación de las reformas constitucionales y legales en materia de bienestar animal.

Como parte de sus reflexiones finales, la Dra. Rosa María de la Torre Torres destacó que la evolución del derecho ha sido impulsada, en gran medida, por las decisiones de las personas juzgadoras, quienes, a través de interpretaciones progresivas, han ampliado la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer una impartición de justicia que reconozca los cambios sociales y el mandato constitucional de proteger a los seres sintientes.

La conferencia forma parte de las actividades de capacitación impulsadas por el Poder Judicial de Michoacán para fortalecer la actualización permanente de las personas servidoras públicas y se puede visualizar en:

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