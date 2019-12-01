Reencarpetamiento de Paseo del Vergel mejora movilidad de Morelia

Morelia, Michoacán; 09 de julio de 2026.- El Programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento vial, que arrancó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar el pasado mes de junio, se mantiene activo en diversos puntos de la ciudad. Tal es el caso de intervención que se realiza en la calle Paseo del Vergel, que permitirá mejorar los traslados cotidianos de familias, comerciantes y personas que acuden a los distintos servicios ubicados en el sector.

La obra comprende la intervención de 912 metros de vialidad, en el tramo que va de la avenida Río Grande a la calle Del Laurel. Con estos trabajos se beneficia de manera directa a cerca de 100 mil habitantes y, de forma indirecta, a más de 200 mil personas que diariamente transitan por este sector de Morelia.

Entre las colonias directamente favorecidas se encuentran el Conjunto Habitacional Campestre del Vergel, Ampliación Campestre del Vergel, Arboledas 5 de Mayo, Conjunto Habitacional Puerta Nogal, Fraccionamiento Lomas de la Calera, Paseo Cibeles y Nuevo Vergel, donde las y los vecinos reconocen que la rehabilitación permitirá contar con trayectos más seguros para quienes utilizan esta vialidad.

Agustín González, quien tiene cinco años viviendo en la zona, comentó que anteriormente sólo se realizaban reparaciones de baches, por lo que confía en que el reencarpetamiento permita conservar la vialidad en mejores condiciones durante más tiempo.

Ricardo, vecino del fraccionamiento Paseo Cibeles, destacó la importancia de atender una vialidad que se encontraba deteriorada. “Está muy bien lo que están haciendo, es importante, porque estaba en muy mal estado el camino y sí nos ayuda mucho”, señaló.

Para Rosario Haydeé, locataria de una lavandería ubicada sobre Paseo del Vergel, la obra representa una atención necesaria para esta parte de la ciudad. “Se les agradece, sobre todo por el trabajo que realizamos en la limpieza de la ropa”, compartió, al referirse a las condiciones que generaban los baches y el tránsito constante en la zona.

Viridiana Hinojosa, trabajadora del Panteón Jardines de la Concordia, consideró que el reencarpetamiento traerá beneficios tanto para quienes viven en el sector como para las personas que acuden a visitar a sus familiares. “Ya puedo conducir con más tranquilidad; también voy a ver que las personas que vienen a visitar a sus familiares van a llegar con más comodidad”, afirmó.

En tanto, Cristina García, comerciante de Campestre del Vergel, resaltó que la intervención tendrá un impacto favorable en la actividad económica local. “Es un beneficio para toda la comunidad en general; ya esperábamos mucho este apoyo. Qué bueno que se está realizando y muchas gracias”, expresó.

Con acciones como el reencarpetamiento de Paseo del Vergel, el Gobierno de Morelia mantiene activo un programa integral de mejoramiento vial que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de recuperar calles y avenidas, fortalecer la seguridad en los traslados y mejorar la calidad de vida de las y los morelianos, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.